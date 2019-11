Italia, Gollini: «Esordio in Nazionale? Emozione fantastica»

Italia, Pierluigi Gollini parla del suo esordio con la Nazionale azzurra, nel corso della gara contro la Bosnia

All’ottantottesimo minuto di Bosnia–Italia è iniziata l’avventura con la maglia della Nazionale maggiore di Pierluigi Gollini. Ecco le sue parole a Rai Sport.

GOLLINI – «E’ un’emozione fantastica. E’ una sensazione che mi ha quasi ricordato l’esordio in A. Siamo un gruppo di portieri fantastico, è un rapporto ottimo che va oltre il lavoro. Parlo molto con Sirigu, ci dà consigli a noi giovani. E’ una figura importante per noi, anche con Donnarumma ci vogliamo bene a vicenda come con Meret».