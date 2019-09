Italia, Izzo: «Titolare contro la Finlandia? Una sorpresa, mi confermerei»

Izzo, difensore dell’Italia e del Torino, si è detto piacevolmente sorpreso dalla scelta di Mancini di schierarlo dal 1′ contro la Finlandia

Emozione palpabile, quella di Armando Izzo, al termine della vittoria dell’Italia sulla Finlandia. Ecco le sue dichiarazioni a Rai Sport.

«Sorpreso per la maglia da titolare? Sì, il mister dice la formazione sempre alla fine. La fiducia è la stessa per tutti da parte sua. Primo tempo dominato? Sono una squadra tosta, ma siamo stati bravi in fase di non possesso. Mi confermerei? Sì, lo spero».