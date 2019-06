Italia, la Bosnia cerca di bloccare Jorginho e Verratti

Jorginho e Verratti sono una delle principali fonti di gioco dell’Italia di Mancini. La bosnia ha cercato di stroncarli

Il doppio play è uno dei marchi di fabbrica dell’Italia di Mancini, con Jorginho e Verratti che giocano davanti alla difesa molto stretti e vicini tra loro. I centrocampisti catalizzano su di sé una grande quantità di palloni, diventando centrali nel palleggio.

La Bosnia in non possesso ha cercato di togliere loro i rifornimenti. I bosniaci non aggredivano i 3 difensori dell’Italia, che anzi avevano libertà in prima impostazione, ma si preoccupavano di marcare Jorginho e Verratti. Lo si vede nella foto sopra, con 3 giocatori della Bosnia sui 2 centrocampisti.