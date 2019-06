Italia, l’azzurro torna di moda: grande entusiasmo ritrovato

Italia, l’azzurro torna di moda: dopo gli anni bui e l’esclusione dal Mondiale, torna l’entusiasmo per le nazionali

Questo mese di giugno ha regalato nuovo entusiasmo ai colori azzurri. Un tifo ed una partecipazione che non si vedeva da anni intorno all’Italia, dopo la sciagurata partita con la Svezia che ha sancito la non partecipazione al Mondiale.

Ma il riscatto è arrivato, grazie anche, se non soprattutto alle ragazze della c.t. Bertolini. Le azzurre, già qualificate agli ottavi del Mondiale femminile, stasera sfidano il Brasile. Grande riconoscimento anche all’Under 20 di Nicolato: quarto posto ai mondiali di categoria. L’Under 21 di Gigi Di Biagio è partita benissimo nell’Europeo contro la Spagna, e la Nazionale maggiore quasi strappato il pass per la prossima competizione continentale, esprimendo un gran bel gioco.

Anche Gianluca Zambrotta a Sky Sport, dice la sua: «Menomale che è tornato di moda l’azzurro, era da tanti anni che mancava questa voglia di seguire l’Italia, mancava gioia e entusiasmo. Quando si vede azzurro, ogni persona, anche chi non segue il calcio, guarda la partita».