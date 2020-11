Italia, Locatelli: «Ringrazierò Mancini per tutta la vita»

Manuel Locatelli ha parlato dell’importanza di Roberto Mancini nella sua carriera

Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo e della Nazionale italiana, in una intervista a Rai Sport ha parlato dell’importante per lui di Roberto Mancini ma non solo.

MANCINI – «Mancini è molto importante per me. Lo ringrazierò per tutta la vita perché mi ha fatto esordire con la maglia della Nazionale. Credo sia stata la fortuna di questo gruppo, ha portato una serenità speciale. La sua lontananza? È difficile, anche il mister è lontano ma fa sentire la sua presenza. Anche i collaboratori lo aiutano, poi abbiamo molti leader che si fanno sentire».

PRIMO CONTRATTO – «Andiamo a firmare io e mio padre, saliamo in macchina e lui ha un crollo emotivo. E mi dice: “Manuel questa può essere anche la tua rovina, perché i soldi facile sono un problema”. Noi che giochiamo a calcio dobbiamo crescere in fretta, la fortuna vera è la famiglia che c’è dietro».