Italia, Mancini bacchetta Bonucci: «È il capitano, serve attenzione»

Italia, Mancini in conferenza bacchetta Bonucci per l’episodio contro l’Armenia: «Serve attenzione, essendo il capitano. Non gli ho parlato»

Durante la conferenza stampa pre Finlandia, il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini ha anche risposto a una domanda riguardante la situazione che ha coinvolto Leonardo Bonucci durante il match con l’Armenia:

«Non ho parlato con lui e sinceramente non ho preso in esame questa situazione, avevamo da fare altro. Non so se è stato colpito, l’arbitro era lì e non so se ha visto bene o male. Credo che qualcosa possa avere fatto, se ha fatto qualcosa che non andava, essendo il capitano, deve fare più attenzione. Non l’ho rivisto».