Italia, Mancini vuole convocare due gioiellini della Fiorentina

Possibili sorprese nella nuova Nazionale di Roberto Mancini. Riccardo Sottil e Gaetano Castrovilli convocati?

Roberto Mancini, c.t. dell’Italia, sfoglia la margherita in vista degli impegni della Nazionale programma a settembre. Il tecnico potrebbe lasciare a casa Kean e Zaniolo per punizione e potrebbe puntare su altri giovani talenti.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il c.t. azzurro potrebbe puntare su Gaetano Castrovilli, uno dei migliori in campo in Fiorentina-Napoli, e anche su Riccardo Sottil, esterno offensivo che si è messo in evidenza sempre contro la formazione azzurra.