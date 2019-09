Italia, Nicolato: «L’Under 21 sta crescendo, sul mondiale con l’U20…»

L’attuale commissario tecnico dell’Italia Under 21, Paolo Nicolato ha parlato a margine dell’evento Milano Calcio City

Paolo Nicolato, ct dell’Under 21, ha parlato a margine di un evento del Milano Calcio City dove ha raccontato le emozioni vissute al mondiale con l’U20 e le sensazioni che prova ad allenare l’U21.

UNDER 21 – «Il gruppo sta crescendo, abbiamo inserito nuovi ragazzi ma la parte grossa è sempre quella»

UNDER 20 – «Il Mondiale dell’anno scorso (con l’U20, ndr) è stato un percorso bellissimo, in tanti giocavano poco nei club, ma mi hanno comunque dato grandi soddisfazioni. Raggiungere la semifinale è qualcosa che inorgoglisce parecchio. Il nostro è stato un percorso particolare, fino all’ultimo siamo stati in bilico per mancanza di tempo nel programmare gli obiettivi»