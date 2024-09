Italia, Okoli: «In tanti mi volevano, ma ho SEMPRE sognato la Premier. Sulla CONVOCAZIONE dico QUESTO»

Le parole di difensore, difensore centrale dell’Italia, in conferenza stampa. Tutti i dettagli in merito

Caleb Okoli ha parlato in conferenza dal ritiro dell’Italia.

PREMIER LEAGUE – «Sono state emozioni grandissime, il debutto è stato molto importante per me. Pochi giorni prima ho saputo della convocazione in Nazionale e sono molto contento di questo. Sono convinto che questa avventura mi darà molta esperienza in ambito europeo e internazionale. Mi ritrovo a giocare in Premier League e sono contento. Sono pronto a portare questa esperienza anche qua, insieme ai miei compagni. Io sognavo di giocare in Premier League. Volevo andare lì e quando c’è stata questa opportunità l’ho colta al volo, credo possa ripagarmi fortemente».

EMOZIONI – «Buffon ha fatto un discorso molto emozionante, mi ha colpito da subito. Ho capito subito il suo ruolo dentro questa Nazionale e sono convinto che d’ora in avanti riusciremo a far ricredere tutti sull’Italia. Ha detto di far sentire importante qualsiasi cosa facciamo per rappresentare questo paese e sono molto convinto che riusciremo a farlo».