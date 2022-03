Interspac, Cottarelli: «Italia? Ci saranno grosse perdite per la Federazione»

Carlo Cottarelli, promotore dell’azionariato popolare Interspac, è tornato a parlare spiegando che in estate verrà rifatto il punto della situazione

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il noto economica, Carlo Cottarelli, è tornato a parlare anche dell’azionariato popolare Interspac:

PERDITE ITALIA – «È chiaro che ci saranno perdite di diversi milioni per la Federazione dovuti alla mancata partecipazione e alle sponsorizzazioni che necessariamente salteranno. Però abbiamo vinto l’Europeo otto mesi fa: come non bisognava esaltarsi troppo allora, non dobbiamo deprimerci troppo adesso. Il trionfo di Wembley resta nella storia e può essere comunque un buon traino a livello di immagine anche dopo questa batosta».

SPONSOR – «Sinceramente non credo che gli sponsor nel lungo periodo saranno meno interessati al calcio italiano. Sono convinto che quest’ eliminazione non farà perdere alla Serie A il suo appeal, visto pure che è piena di giocatori stranieri».

CONTINUA SU INTER NEWS 24