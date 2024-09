Italia-Portogallo U17: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Nereo Rocco andrà in scena la sfida tra Italia-Portogallo U17: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Nereo Rocco di Trieste si giocherà la gara valevole per il Torneo Internazionale Primavera Città di Trieste tra Italia-Portogallo U17. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Questi i calciatori disponibili per l’Italia:

Portieri: Matteo Farronato (Inter), Sebastiano Nava (Juventus);

Difensori: Leonardo Noah Bovio (Inter), Samuele Carlaccini (Roma), Pantale.o Creti (Monza), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Alessio Insignito (Spezia), Isaac Collins Isoa (Atalanta), Thomas Lissi (Inter), Mattia Marello (Udinese);.

Centrocampisti: Cristian Acatullo (Sassuolo), Christian Comotto (Milan), Vincenzo Damiano (Atalanta), Kevin Vitale Moressa (Inter), Matteo Oliveira Papaccioli (Como), Vincenzo Prisco (Napoli), Federico Steffanoni (Atalanta), Marco Tiozzo Pagio (Juventus);

Attaccanti: Danilo Busiello (Empoli), Thomas Campaniello (Empoli), Samuele Inácio (Borussia Dortmund), Simone Lontani (Milan).

Orario e dove vederla in tv

Italia-Portogallo U17 si gioca alle ore 20 di martedì 3 settembre per per il Torneo Internazionale Primavera Città di Trieste. Verrà trasmessa in esclusiva in streaming gratuito per tutti sulla piattaforma Vivo Azzurro TV.