Italia, ripartono i lavori post lockdown: Coverciano nella bolla, si attendono i test di tutti gli azzurri convocati da Roberto Mancini

Da oggi la nazionale azzurra riprende ad allenarsi per la prima volta dopo il lockdown. Gli azzurri – come riportato da Sky Sport – sono arrivati a Coverciano in serata per effettuare tutti i test del caso.

Oggi ci saranno le risposte, il centro tecnico è rinchiuso in una vera e propria bolla: camere singole, test serrati a staff e giocatori per rispettare il protocollo federale. Nel pomeriggio parlerà anche Roberto Mancini.