Italia-Spagna, Gravina esulta: «Serata storica. Possiamo vincere l’Europeo»

Il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, crede nella squadra di Di Biagio e nella possibilità di arrivare fino in fondo

Un’Italia scoppiettante supera la Spagna e inizia come meglio non poteva l’Europeo Under21 casalingo. Esulta in tribuna il presidente della FIGC Gabriele Gravina. Lui come tutto il Dall’Ara hanno sospinto gli Azzurrini contro gli uomini di De La Fuente, esultando con loro a fine partita.

Ai microfoni della Rai, il numero uno della FIGC ha commentato così la serata: «Una bellissima serata e un grazie a questi ragazzi che sono riusciti a portare a casa una gara molto complicata, hanno avuto il carattere per ribaltarla. Una serata storica, quello che va sottolineato di questa sera è la caparbietà dei nostri ragazzi che hanno dimostrato a cosa ambisce questa Nazionale. Dobbiamo provare a vincere l’Europeo, la nostra è una squadra competitiva e quindi dobbiamo provarci fino in fondo»