Italia, Spalletti: «Europei? Siamo i campioni, non ci tiriamo indietro»

Le parole di Luciano Spalletti, allenatore della Nazionale, sulle ambizioni per gli Europei 2024. I dettagli

Luciano Spalletti ha parlato dell’Italia agli Europei a margine della cerimonia per i premi Fifa The Best.

EUROPEO – «Siamo quelli che l’hanno vinto per cui non ci possiamo tirare indietro o sottrarci a questa responsabilità di provare a fare il massimo. Alcuni dei miei calciatori l’hanno già vinto, voglio che trasferiscano a tutto il gruppo quello che sarà il comportamento e il pensiero per affrontare una competizione così importante. Anche perché ci dobbiamo riabituare a giocare le competizioni ogni due anni, l’Italia deve giocare ogni due anni Mondiale ed Europeo. Nel miglior modo possibile, perché deve sempre ambire al massimo. Non possiamo risparmiarci neanche un metro di corsa, dobbiamo dare tutto quello che abbiamo per questa competizione».