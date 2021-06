Italia, superbolla a Wembley: si ripartirà subito dopo la partita

L’Italia resterà in Inghilterra lo stretto necessario: il programma degli Azzurri

L’Italia, intorno alle 10.30, partirà da Firenze per volare a Londra dove sabato sera sfiderà l’Austria negli ottavi di finale di Euro 2020. Ma gli Azzurri resteranno in Inghilterra, dove i contagi da Covid sono tornati a correre, lo stretto necessario: circa 36 ore, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

Domani atterraggio, poi conferenza stampa alle 17.30 e primo allenamento nel mitico Wembley. Il tutto all’interno di una superbolla per evitare qualsiasi tipo di contatto con l’esterno. Dopo la partita, la Nazionale partirà da Luton nella notte, un’ora e mezza dopo la sfida con gli austriaci, per rientrare subito in Italia.