Italia Svizzera, Yakin: «Era importante fare punti in questa piccola finale»

Murat Yakin, ct della Svizzera, ha parlato dopo il pareggio ottenuto in trasferta contro l’Italia: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di RSI, Murat Yakin ha parlato del pareggio della sua Svizzera con l’Italia.

DICHIARAZIONI – «Questa sera siamo stati fortissimi non solo in difesa, ma anche in fase offensiva. Era importante giocare bene oggi e portare a casa un bel risultato dall’Olimpico. Quella di questa sera era una piccola finale, mentre lunedì sera ci aspetterà una grande finale per cercare di migliorare la differenza reti. Sappiamo benissimo cosa dobbiamo fare, qual è il compito che ci aspetta».