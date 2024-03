L’Italia U19 travolge la Georgia 5-0: staccato il pass per gli Europei

L’Italia Under 19 di Bernardo Corradi batte la Georgia per 5-0 e si qualifica ufficialmente ai prossimi Europei

L’Italia Under 19 di Bernardo Corradi ha battuto con un impressionante 5-0 la Georgia, qualificandosi per i prossimi Europei di categoria da detentrice del titolo. Gli azzurrini chiudono la fase elite a punteggio pieno grazie alle reti di Pafundi, Palestra, Zeroli, Sia e Di Maggio.

Alla squadra di Corradi bastava un punto per staccare il pass, ma nessuno in casa Italia si è voluto accontentare. Gli azzurrini sono quindi ufficialmente tra le otto migliori nazionali d’Europa a livello under 19.