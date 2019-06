Italia U21, Di Biagio si gioca il tutto per tutto. Su chi riporre le speranze?

Vigilia per l’Italia Under 21, protagonista della partita da dentro o fuori con il Belgio. Di Biagio ripone le speranze in Chiesa e Kean

Il cammino dell’Italia Under 21 si è complicato ben più del previsto. Grave la sconfitta rimediata a Bologna contro la Polonia, che ha inguaiato non poco i ragazzi di Di Biagio che sembravano spediti verso la semifinale. L’ulteriore banco di prova arriverà domani sera contro il Belgio, alle ore 21.00.

Sarà un dentro o fuori. Lo svantaggio è che, allo stato attuale delle cose, la qualificazione non dipende più soltanto dall’Italia. Che, per prima cosa, dovrà assolutamente vincere e poi guardare lo scontro tra Polonia e Spagna. Su chi proverà a puntare Di Biagio? Due su tutti, Kean e Chiesa. Perché le altre punte di diamante, ovvero Zaniolo e Orsolini, non saranno della gara. Il primo certamente per squalifica, il secondo molto probabilmente per infortunio.