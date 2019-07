Italia, ufficializzati i nuovi tecnici delle giovanili: Franceschini per l’Under 20

Nella giornata di oggi sono stati ufficializzati i nuovi tecnici delle Nazionali giovanili maschili dell’Italia: Franceschini guiderà l’Under 20

Tramite un comunicato ufficiale apparso sul sito della FIGC, sono stati ufficializzati i nuovi tecnici delle Nazionali giovanili maschili dell’Italia. Domani e giovedì, i nuovi ct parteciperanno al Centro Tecnico di Coverciano alla riunione promossa dal coordinatore tecnico della nazionali giovanili maschili Maurizio Viscidi per iniziare a programmare una stagione ricca di appuntamenti di prestigio.

Ecco il comunicato: «A guidare l’Under 20 sarà Daniele Franceschini, promosso dopo due stagioni sulla panchina dell’Under 18, mentre per l’Under 19 la FIGC ha deciso di puntare su Alberto Bollini, ex tecnico di Lecce, Salernitana e Modena e con una lunga esperienza nei settori giovanili di Modena, Lazio, Sampdoria e Fiorentina. Carmine Nunziata e Daniele Zoratto alleneranno rispettivamente l’Under 18, impegnata a ottobre nel Mondiale di categoria in Brasile, e l’Under 17; sulla panchina dell’Under 16 arriva Bernardo Corradi, vice prima di Nunziata all’Under 17 e poi di Federico Guidi all’Under 19. Patrizia Panico, prima donna della storia ad allenare una nazionale maschile in Italia, resta confermata alla guida dell’Under 15».