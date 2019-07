Italia Under 17, i sorteggi del Mondiale di Brasile: ecco gli avversari del gruppo F degli azzurrini – FOTO

Il Mondiale Under 17 prenderà il via in Brasile dal 26 ottobre 2019 fino al 17 novembre 2019. Si sono conclusi i sorteggi del gruppo dell’Italia.

Gli azzurrini si ritrovano nel girone F con Isole Salomone, Paraguay e Messico. L’Italia mancava dalla competizione dall’edizione del 2013, svoltasi negli Emirati Arabi.