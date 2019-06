Luigi Di Biagio, allenatore dell’Italia Under 21, ha ufficializzato la lista dei 23 convocati che parteciperanno alla fase finale degli Europei – FOTO

È stata da poco ufficializzata la lista dei 23 Azzurrini che parteciperanno alla Fase finale del Campionato Europeo di categoria, che si svolgerà per la prima volta in Italia.

Non fa parte del gruppo il difensore del Milan Davide Calabria, che non è riuscito a recuperare dall’infortunio subito un mese fa in una gara di Coppa Italia.