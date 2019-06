Italia Under 21, è Chiesa show. E tutti lo vogliono ancora di più…

L’Italia Under 21 parte col botto nel segno di Federico Chiesa. Dopo l’Europeo partirà l’assalto al talento della Fiorentina

L’Italia Under 21 nel segno di Federico Chiesa. E pensare che la partita contro la Spagna era iniziata nel peggiore dei modi. Lo svantaggio, un gioco timoroso, poche occasioni offensive. Serviva solo il tempo di carburare, come tutti i diesel che si rispetti. Poi, ecco fuori il talento di tutti. Ma quello di Chiesa un po’ di più, che ha trascinato gli azzurri al primo fondamentale successo.

Sono responsabilizzati, questi ragazzi, e lo sanno bene. Perché è innegabile che tutto questo talento in una selezione Under 21 non si aveva forse dal 2004, data dell’ultimo successo all‘Europeo. Le prestazioni del giocatore della Fiorentina non possono che infittire le vicende di mercato che lo riguardano. Juve e Inter le più interessate, dopo la kermesse gli scenari su di lui saranno in subbuglio.