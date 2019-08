Italia Under 21, le prime convocazioni del nuovo ct Nicolato in vista delle sfide sul cammino per Euro2021

Prime convocazioni per Paolo Nicolato, da alcune settimane nuova alla guida della Nazionale Under 21. Sono 25 i calciatori selezionati, di cui ben 21 alla prima chiamata, per l’amichevole di venerdì prossimo a Catania contro la Moldavia prima di esordire nelle qualificazioni ad Euro2021.

Portieri: Marco Carnesecchi (Trapani), Mattia Del Favero (Piacenza), Alessandro Plizzari (Livorno); difensori: Claud Adjapong (Verona), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Bordeaux), Davide Bettella (Pescara), Enrico Del Prato (Livorno), Matteo Gabbia (Milan), Riccardo Marchizza (Spezia), Luca Ranieri (Fiorentina), Marco Sala (Virtus Entella), Alessandro Tripaldelli (Sassuolo); centrocampisti: Marco Carraro (Perugia), Davide Frattesi (Empoli), Manuel Locatelli (Sassuolo), Giulio Maggiore (Spezia), Sandro Tonali (Brescia), Niccolò Zanellato (Crotone), Nicolò Zaniolo (Roma); attaccanti: Moise Kean (Everton), Andrea Pinamonti (Genoa), Gianluca Scamacca (Ascoli), Riccardo Sottil (Fiorentina), Marco Tumminello (Pescara).