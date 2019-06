Italia Under 21, Mandragora e il baricentro offensivo

Mandragora si è reso molto pericoloso in Belgio-Italia Under 21, nonostante giocasse da vertice basso. Scopriamo i motivi

In Belgio-Italia Under 21, Mandragora è stato uno dei giocatori azzurri con più tiri totali. Ben 3, nonostante la posizione da vertice basso teoricamente non renda facile la presenza nei pressi dell’area di rigore avversaria.

Ciò non deve stupire. L’Italia ha infatti tenuto un baricentro altissimo: mezzali sulla stessa linea degli attaccanti, con Mandragora che quindi accompagnava l’azione offensiva. Un esempio nella foto sopra: notare l’altezza del centrocampista, e quanti giocatori sono davanti a lui.