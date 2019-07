Paolo Nicolato è il nuovo tecnico della Nazionale Under 21. L’allenatore arriva alla guida degli azzurini dopo l’esperienza con l’Italia U20

Dopo aver dimostrato le sue qualità sulla panchina della Nazionale Under 20, Paolo Nicolato arriva alla guida dell’Under 21 al posto di Gigi Di Biagio, che aveva annunciato le sue dimissioni dopo la delusione dell’Europeo di categoria.

«Per me è una grandissima soddisfazione, ringrazio il Presidente federale. Mi metterò subito a disposizione di Mancini per definire la sinergia tra Under 21 e Nazionale maggiore» ha dichiarato il neo ct degli azzurrini.