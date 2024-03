Italia Under 21: Fabbian e gli altri, sono 4 gli azzurrini insufficienti

Italia Under 21, le pagelle di alcuni dei ragazzi di Nunziata dopo il pari beffa contro i pari età della Turchia

Con il pareggio per 1-1 con la Turchia, l’Italia Under 21 si è complicata la vita e adesso il primo posto è a rischio: gli avversari di ieri sono a -2, ma hanno una gara in meno e possono effettuare il sorpasso. Chi non ha funzionato tra gli azzurrini di Nunziata? Ecco gli insufficienti secondo La Gazzetta dello Sport e Tuttosport.

COPPOLA – Il quotidiano milanese lo valuta da 5,5: «Novantuno minuti senza patemi, poi si fa colpevolmente aggirare sulla linea di fondo da Yardimci». Mezzo voto in meno dal giornale di Torino: «“So di aver fatto un errore”, dice a fine gara: infatti la superficialità che propizia il pari della Turchia pesa nel giudizio».

NDOUR – Per Gazzetta è sufficiente: «Grande avvio, con sostanza e palle filtranti, poi cala». Tuttosport lo rimanda col 5,5: «A tratti sembra fin troppo calmo in mezzo al campo: con un po’ di rabbia in più diventerebbe un top».

CASADEI – Unanime il 5,5. La Rosea lo motiva così: «Più costruttore che invasore, stavolta, e pure interditore. Ma la palla persa in uscita che porta all’1-1 pesa». Tuttosport individua altre lacune: «Meno a suo agio del solito dietro alla punta e infatti è meno pericoloso del solito».

FABBIAN – Parti invertite, stavolta. Tuttosport lo salva: «Ormai da lui, come dal gemello di club Calafiori, ci si aspetta molto: ieri sera ha mantenuto le promesse nel primo tempo, nella ripresa è calato vistosamente». Gazzetta lo mette tra quelli da 5,5: «A volte sembra troppo “alto”, perdendo tempi di inserimento. Quando arriva, stavolta non prende la porta».