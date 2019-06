Italia Under 21, l’urlo degli azzurrini spaventa una mascotte – FOTO

Italia Under 21, l’urlo degli azzurrini spaventa una mascotte: l’immagine è diventata subito virale sui social – FOTO

L’Italia Under 21 ieri sera ha deluso, sul punto di vista del risultato, dopo la sconfitta amara contro la Polonia. Ora per gli azzurrini di Di Biagio si fa dura, e la qualificazione non dipenderà soltanto dal risultato contro il Belgio.

C’è un’immagine però che spiega quanto Chiesa e compagni tengano a questo Europeo: una foto diventata virale con gli azzurrini che urlano l’Inno di Mameli e un bambino che si tappa le orecchie.