Italia Venezuela: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Chase Stadium andrà in scena la sfida tra Italia e Venezuela: le ultimissime di formazione con orario e dove vedere il match

Al Chase Stadium di Fort Lauderdale andrà in scena la sfida tra Italia e Venezuela. Una delle ultime amichevoli degli Azzurri prima dell’inizio degli Europei in Germania. La nazionale guidata da Spalletti è volata negli Stati Uniti -dove affronterà anche l’Ecuador domenica sera e ha ricevuto la visita di Jannik Sinner – e il ct ha deciso di sperimentare con la formazione, aprendo alla difesa a 3 e molte novità tra i convocati, a partire da Folorunsho alla prima volta in azzurro. Andiamo a scoprire le ultime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Mancini, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Dimarco; Frattesi, Chiesa; Retegui. All. Spalletti.

VENEZUELA (4-2-3-1): Romo; Gonzalez, Angel, Osorio, Navarro; Rincon, Martinez; Machis, Otero, Savarino; Rondon. All. Batista.

Italia-Venezuela: orario e dove vederla

Italia-Venezuela gara delle ore 22:00 della domenica, prima amichevole della mini tournée americana. La partita del Chase Stadium di Fort Lauderdale sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 e tramite app su Raiplay. Telecronaca affidata ad Alberto Rimedio, commento tecnico di Antonio Di Gennaro.