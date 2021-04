Itube cuore giallorosso: «Roma squadra più bella in cui abbia giocato»

Juan Manuel Iturbe ha parlato della sua esperienza con la maglia della Roma

Juan Manuel Iturbe, attaccante del Pumas ma con un passato in Italia alla Roma e al Verona, ha rilasciato un’intervista a Gianlucadimarzio.com dove ha parlato della sua esperienza in giallorosso.

ROMA – «Per me la Roma è stata la squadra più bella in cui abbia giocato. Quando sono arrivato ero il ragazzo più felice del mondo. Totti e De Rossi? Loro mi sono stati sempre vicino, rassicuravano me e la squadra. Poi è andata come è andata ma così è il calcio, c’è sempre il tempo per avere una rivincita e fare bene».

VERONA – «Subito non mi hanno detto che mi volevano vendere. Poi giorno per giorno hanno visto che c’erano tantissime squadre interessate e hanno fatto una scelta, ma io non avevo l’intenzione di andare via. Ancora oggi sento a volte Luca Toni ed è sempre bello ricordare tutto quello che abbiamo fatto quell’anno: siamo quasi arrivati in Europa League e all’inizio dovevamo solo salvarci».