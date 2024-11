Jaap Stam: «Il Milan sta crescendo bene. Su Inzaghi...»

Jaap Stam ha parlato di vari argomenti in occasione dell’intervista rilascia a La Gazzetta dello Sport

L’olandese Jaap Stam ha giocato due anni nel Milan, dal 2004 al 2006, dopo essere stato alla Lazio. A La Gazzetta dello Sport ha espresso le sue convinzioni sull’attuale momento della squadra di Paulo Fonseca.

LA CRESCITA – «Il Milan sta crescendo e lo sviluppo del progetto sta andando molto bene. In Serie A non è ancora in cima alla classifica, ma avrà la possibilità di avvicinarsi alle prime posizioni: sono stati giocati solo tre mesi e restano ancora tante giornate»

LEGAME – «Ho grandi ricordi della mia esperienza a Milano ed è stato fantastico, anzi un onore, giocare con campioni eccezionali in una società che aveva una dirigenza composta da veri leader. Il presidente Berlusconi era una persona importante e uomo molto piacevole. Lo ricordo ancora con affetto. Con lui i rossoneri sono sempre stati al top in Europa, dove meritavano di essere e dove meritano di tornare. Dopo lo United, il Milan è la squadra del mio cuore, anche se ho bei ricordi pure della Lazio».

INZAGHI – «Simone Inzaghi lo conosco bene perché abbiamo giocato insieme alla Lazio: mai trovato un altro “pazzo” per il calcio come lui, uno che conosce e studia tutto. La sua passione si riflette nel gioco della sua squadra. È un grande tecnico e ha già vinto con merito diversi trofei».

COSA MANCA AL MILAN – «Tempo per lavorare perché il gap non è enorme. Per vincere la Champions, invece, serviranno altri acquisti di qualità».