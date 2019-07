Jajalo: «Udinese prima e unica scelta, sono felice»

Mato Jajalo riparte dalla Serie A, dall’Udinese: dopo quattro anni al Palermo, il centrocampista approda in bianconero

Jajalo riparte dall’Udinese. Dopo la situazione in casa Palermo, il centrocampista è approdato in bianconero. In conferenza stampa, il giocatore ha parlato così.

«L’Udinese è stata la prima e unica scelta. Volevo solo questa squadra. Ho trovato una squadra forte, abbiamo tempo di dare ancora di più in allenamento. Sia fuori sia dentro l’Udinese è società sana e organizzata. Felice di farne parte» ha dichiarato il bosniaco.