Liverpool, Milner suona la carica: «Vogliamo vincere trofei. Su Konate...»

In un’intervista concessa ai canali ufficiali del Liverpool, James Milner ha analizzato la situazione del club

James Milner, esperto centrocampista in forza al Liverpool, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club. Il 35enne ha fatto un primo bilancio su questi giorni di ritiro della squadra di Jurgen Klopp, soffermandosi sul neo arrivo Konate:

KONATE – «Molto bene. Sembra sicuramente un buon difensore centrale! Ovviamente è molto forte, è bravo con la palla, un ottimo difensore. Non l’ho visto molto in allenamento ma un paio di cose che ha fatto si sono distinte. Certo, è una situazione strana rispetto alla scorsa stagione: siamo passati da non avere difensore ad averne di primo ordine dappertutto. Credo sia fantastico».

OBIETTIVI – «Sappiamo cosa vogliamo ottenere nella stagione: vogliamo vincere trofei, ovviamente questo è sempre l’obiettivo. Però la cosa importante e superare il pre stagione senza infortuni e trovando la forma migliore. Sono sicuro che la scorsa stagione abbiamo imparato tanto. Più di quanto abbiamo fatto nelle precedenti».