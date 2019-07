James Napoli, il momento della verità: le ultime sul duello con l’Atletico

James Napoli, è il momento della verità per mettere le mani sul colombiano: le ultime sul duello con l’Atletico Madrid

Giornate cruciali, in casa Napoli, per arrivare a mettere le mani sul sogno James Rodriguez. Per il trequartista colombiano di proprietà del Real Madrid, infatti, è questo il momento della verità.

L’ex Bayern Monaco, infatti, si sta avvicinando in maniera concreta all’Atletico Madrid. Perez, intanto, attende una replica da parte di De Laurentiis, che fin qui ha proposto soltanto la formula del prestito a dispetto dei 42 milioni di euro chiesti dalle merengues.