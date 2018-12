James Rodriguez verso l’addio: ecco il segnale per la Juve

James Rodriguez è finito nel mirino della Juventus. Il giocatore potrebbe non essere riscattato dal Bayern Monaco

Il Bayern Monaco non riscatterà James Rodriguez? Il calciatore del club tedesco non rientra nei piani dei tedeschi (è in prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid) e potrebbe andare via. La Juventus potrebbe pescare nuovamente dal mazzo dei giocatori del Real Madrid e potrebbe investire su J. Rodriguez. Il colombiano, secondo Don Balon, difficilmente rimarrà al Bayern Monaco ma rischia di diventare un peso anche per il Real Madrid perché il giocatore non rientra nei piani dei Blancos, attualmente allenati da Santiago Solari.

Possibili novità in vista per James. Il Real Madrid è n attesa di capire gli sviluppi sull’eventuale riscatto del cartellino da parte dei bavaresi ma al momento non arrivano segnali confortanti per il club di Florentino Perez. Nelle prossime finestre di mercato altri top player sarebbero pronti a seguire Cristiano Ronaldo a Torino. James Rodriguez, assistito da Jorge Mendes, è pronto a cambiare aria e potrebbe ampliare la colonia della scuderia del manager portoghese. Attese nuove conferme nelle prossime settimane: James potrebbe non essere riscattato dal Bayern Monaco. La Juve rimane alla finestra in attesa di un nuovo segnale positivo.