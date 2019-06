James Rodriguez Napoli, esplode la mania in città – FOTO e VIDEO

James Rodriguez e il Napoli, forse, non sono mai stati così vicini. La notizia è stata rilanciata anche da ESPN Colombia su Twitter, salvo poi aver cancellato il post in persona. Ma le voci di un’accelerazione si rincorrono da stamattina. James avrebbe detto sì al Napoli.

Accordo vicino anche con il Real Madrid, sulla base di un prestito a 10 milioni, con un diritto di riscatto fissato a 37 milioni di euro, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport.

In città è esplosa la James Rodriguez mania: ecco alcuni tweet esilaranti.

Se ne fa uno così, ne torniamo 2/3 mila in meno a casa.

Mettiamo una sera, mettiamo che ne siamo in 50 mila al San Paolo?

sempre per i #tifosotti ignoranti che fann e saputiell.. James Rodriguez superstar sui social, 90 milioni di follower: guadagna 400 mila euro per ogni post pubblicato! normale che si cancellino i tweet.. s' arrevot o munn #JamesRodriguez #forzanapolisempre pic.twitter.com/2NdGMCDyTR

Se succede davvero, mi vedrete saltellare per tutta Napoli e provincia come una pazza isterica drogata di amore per #JamesRodriguez #ForzaNapoliSempre

— Cristy 🍁 (@ccf_16) June 18, 2019