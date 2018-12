Jandrei-Genoa: chiusura vicina, il portiere sarà presto in Italia

Il portiere della Chapecoense, Jandrei, sostituirà Federico Marchetti che lascerà il club a gennaio

Carniel Jandrei si appresta a diventare il nuovo portiere del Genoa. Classe 1993, brasiliano, il portiere della Chapecoense è in Italia per sottoporsi alle visite mediche in vista del suo passaggio al club di Preziosi che, già nei prossimi giorni, potrebbe concretizzarsi.

Il portiere brasiliano, la scorsa estate, fu molto vicino alla Sampdoria e l’affare si sarebbe potuto concretizzare se i blucerchiati non avessero virato su Audero della Samp. Ora manca solo l’annuncio e poi Jandrei potrà raggiungere i suoi nuovi compagni. In uscita c’è Federico Marchetti, scontento del poco spazio avuto al Genoa.