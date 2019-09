Jankto: «La Sampdoria non è stata un errore. Qui sono felice»

Il centrocampista della Sampdoria Jankto parla della scelta di arrivare in blucerchiato e della sua carriera

Non ha dubbi Jankto: andare alla Sampdoria non è stato un errore. Ai microfoni di Lidovky.cz, il centrocampista ceco parla così.

«Ho quasi cento presenze in Serie A a soli 23 anni e in nazionale sto facendo bene. La mia carriera non si è bloccata, ma l’anno scorso ho giocato poco perché sono arrivato in una squadra con un sistema di gioco collaudato, dovevo comprendere cosa volesse il mister. Ero arrabbiato con me stesso, ma sono migliorato e non considero la Sampdoria un errore. Sono in un buona squadra fatta di persone fantastiche, vivo in una città meravigliosa. A Genova sono molto felice» ha dichiarato il giocatore blucerchiato.