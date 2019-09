Jeep Juve, lo sponsor è pronto a triplicare il proprio impegno economico con i bianconeri: le cifre dell’affare

Un mondo in continua espansione, quello della Juve. Per ricavi come sui social. E, di pari passo, anche nelle sponsorizzazioni. A partire dall’accordo con Jeep, marchio che compare sulle divise bianconere.

Il club sta infatti trattando con lo sponsor il rinnovo dell’accordo commerciale sulla base – secondo Tuttosport – di cifre triplicate rispetto a quelle attuali. L’ipotesi è quella di un passaggio da 16 più bonus a 50 milioni di euro a stagione.