Immobile è stato buono: per lui c’è “Babba” Natale… – VIDEO e FOTO

Natale in famiglia per il bomber della Lazio Ciro Immobile, che ha trascorso le festività con le figlie e, soprattutto, la moglie Jessica Melena… parecchio in tema con la ricorrenza

Una “Babba” Natale così, indubbiamente, ce la saremmo meritata un po’ tutti. Più di tutti però Ciro Immobile, tra i protagonisti ancora una volta del campionato (tanti i gol segnati in questo 2018, nonostante il rendimento non proprio altissimo della sua Lazio nell’ultima parte dell’anno). Per le festività il bomber napoletano quest’anno è rimato inevitabilmente a Roma (causa campionato) insieme alla famiglia: le due figlie e, soprattutto, la cara mogliettina Jessica Melena, che di sicuro non avrà fatto manca in casa quel poco che serve di atmosfera natalizia, come del resto dimostrano le foto postate in questi giorni sul proprio profilo Instagram da 600mila followers (tra i più seguiti tra tutte le wags made in Italy).

In particolar modo in una di queste Jessica, abbigliata da Babbo Natale – appunto – in compagnia del resto della famiglia (discutibile il vestito rosso di Immobile, con tanto ci ciabattona da casa di riposo), appare decisamente in grandissima forma: tunica rossa d’ordinanza, calza a rete, scarpa col tacco abbinata… e si vola a consegnare regali ai bambini buoni di tutto il mondo. Oddio, magari non proprio tutto… nonostante la letterina scritta quest’anno, noi per esempio una “Babba” Natale così non l’abbiamo vista neppure col binocolo: saremo stati un po’ cattivi?