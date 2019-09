Joao Mario: «Inter? Alcune cose non possono stare insieme»

Joao Mario: il centrocampista del Lokomotiv Mosca parla della sua ex società, l’Inter, e del suo passaggio in Russia

Joao Mario ha concesso un’intervista a O’ Jogo: «Non volevo tornare un’altra volta in Portogallo. Tornare a casa, nel club dove sono cresciuto, per me non era una cosa entusiasmante».

«Inter? È difficile parlarne adesso. Ogni volta che l’ho detto, sono stato frainteso, cerco di non pensarci troppo: ci sono semplicemente cose che non sono pensate per stare insieme. L’Inter tornerà di nuovo grande».