Joao Pedro: «Che responsabilità essere il capitano del Cagliari! Sul futuro...»

Joao Pedro ha rilasciato una lunga ed interessante intervista al portale brasiliano Calciopedia.com. Le parole dell’attaccante.

CAPITANO – «La questione dell’essere un capitano in Italia è molto interessante perché hanno molto rispetto. Non è solo un bracciale, devi vincere e capire il club. Di solito scelgono chi ha identità con la squadra. Ho avuto l’opportunità di giocare con Daniele Conti, che ha giocato 16 stagioni al Cagliari, e quando penso al capitano, penso a lui. Negli ultimi tre anni sono stato uno dei tre capitani, ma quest’anno sono diventato il primo. È molto bello, ma è una grande responsabilità, diventi un esempio, devi bilanciare lo spogliatoio e l’ambiente esterno, avere un buon rapporto con i tifosi e la dirigenza. Non pensavo sarebbe stato così difficile e faticoso, ma allo stesso tempo è molto piacevole. La fascia da capitano il giorno della partita è la meno importante, ciò che conta è questo allenamento. Guardo molto Daniele, che attualmente lavora ne club».