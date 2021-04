Jorginho asfalta Lampard: «Non è preparato per certi livelli»

Jorginho non usa mezzi termini per definire Frank Lampard: ecco le dichiarazioni del centrocampista italo-brasiliano

Jorginho non va per il sottile con Frank Lampard: le sue parole a ESPN.

«Sarò molto onesto su di lui: poiché era una leggenda del club, ha saltato alcuni passaggi che bisogna apprendere per allenare ad alti livelli. Lui è arrivato nel club dove ha fatto la storia, con pochissima esperienza alle spalle. Credo sia arrivato troppo presto e non era preparato per un lavoro del genere».