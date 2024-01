Torino, conferenza Juric: «Radonjic? Secondo lui aveva mal di schiena...»

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari di venerdì

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari di venerdì. Le sue dichiarazioni:

VLASIC – «Quando Vlasic si esprime ai livello di ciò che è, lui fa gol o li fa fare ad altri. A Genova c’era una pressione unica, Vlasic non ha fatto bene. Vogliamo che torni a fare partite con gol e assist, ci lavoriamo».

ASSENZE – «Djidji e Ilic. Il difensore non è al massimo e non vogliamo rischiarlo, continua con il suo recupero. E il centrocampista ha problemi con la schiena, non sarà convocato. Radonjic? Non si è mai allenato con la squadra per problemi alla schiena e per altri problemi. Non sarà convocato. Secondo lui aveva mal di schiena, ora sta facendo con il preparatore. Mancheranno anche Soppy e Karamoh».

GIGI RIVA – «Loro in casa sono temibili, hanno una spinta del pubblico impressionante e c’è un grande attaccamento alla squadra. L’ambiente sarà ancora più teso e infuocato dopo ciò che è successo».

MERCATO – «Dipende dalle uscite. Se certi giocatori vogliono andare via e non sono contenti, è chiaro che poi vadano sostituiti».