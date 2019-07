Juric: «Hellas Verona, non ho visto ciò che avrei voluto»

Juric parla dopo del suo Hellas Verona dopo il pareggio contro la Top 22 Calcio Dilettante: le parole dell’allenatore

Ivan Juric ha parlato dopo l’amichevole contro la Top 22 Calcio Dilettante, in cui l’Hellas Verona ha ottenuto solo un pari.

«Non sono riuscito a vedere ciò che avrei voluto, ma capisco che il lavoro sia tanto e le gambe siano pesanti. Si passa anche da queste partite in cui si vede proprio che si fa fatica ad andare e sono comprensibili, le ho già vissute in passato, i calciatori hanno bisogno di assimilare i carichi. Su cosa pensavo fossimo più avanti? Su tutto, oggi non si è visto molto. Magari nel secondo tempo c’era più circolazione ma abbiamo sbagliato troppo tecnicamente nei 90’. I giocatori si devono anche abituare a quello che chiedo loro» ha dichiarato il tecnico.