Juve, a Seul i tifosi volevano CR7. Sarri chiarisce: «Aveva un problema»

Juve, a Seul la delusione dei tifosi asiatici che volevano Cristiano Ronaldo. Sarri spiega: «Aveva un problema muscolare»

I migliaia di tifosi accorsi a Seul per seguire l’amichevole tra la Juve e la selezione sudcoreana dei migliori giocatori sono rimasti delusi. Non tanto dalla scoppiettante partita, quanto dall’assenza in campo di Cristiano Ronaldo. Il portoghese, famosissimo ovviamente in tutto il mondo, era il più desiderato dei ragazzi bianconeri.

Tuttavia ha assistito al match dei suoi dalla panchina senza potersi mettere in mostra davanti ai sostenitori asiatici. Al termine della gara Maurizio Sarri ha spiegato il motivo effettivo: «Aveva un affaticamento muscolare». Poi Tuttosport riporta una battuta a un giornalista del luogo: «Vuoi vedere Cristiano? Ti pago il volo».