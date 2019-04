Le combinazioni di risultati favorevoli ai bianconeri per il passaggio del turno nella gara di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018/2019

Juventus-Ajax: quanti gol deve fare la Juve per passare contro l’Ajax nel match di ritorno dei quarti di Champions League? Martedì 16 aprile alle ore 21, all’Allianz Stadium di Torino, i bianconeri si giocano l’accesso alle semifinali della massima competizione europea contro i lancieri di Amsterdam. Dopo l’1-1 maturato in Olanda mercoledì scorso, la squadra di Massimiliano Allegri può ottenere la qualificazione anche senza segnare. In caso di pareggio per 0-0 infatti, la Juventus conquisterebbe la semifinale in virtù della rete, di valore doppio, segnata in trasferta.

I bianconeri possono così ottenere la qualificazione in semifinale di Champions League vincendo o pareggiando a reti bianche. In caso di 1-1 al termine dei due tempi regolamentari, la sfida proseguirà ai tempi supplementari e in caso di persistenza del risultato, ai calci di rigore. Se la partita di Torino vedrà invece un pareggio col risultato di 2-2 o con più reti segnate (3-3, 4-4, ecc.) sarà l’Ajax a passare il turno.

Juve-Ajax: le possibili combinazioni di risultati in Champions League

Ecco le possibili combinazioni di risultato della sfida dei quarti di Champions League tra Juventus e Ajax: