Juve, Allegri: «Basta cazzate! Ma chi vuole vincere sempre 1-0? Non io!»

Le parole di Massimiliano Allegri dopo il pareggio della Juve contro il Nantes nell’andata dello spareggio per l’Europa League

Il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio dei bianconeri contro il Nantes nella gara d’andata dello spareggio per l’Europa League. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Inutile stare a dire mano, rigore, c’era un secondo giallo. Abbiamo fatto 1-1, potevamo far meglio tecnicamente e come velocità di palla. Dopo l’1-0 abbiamo giocato troppo al rallentatore, su questo dobbiamo migliorare. Abbiamo preso l’1-1 su un contropiede, dopo ci siamo riaccesi, avuto diverse occasioni. Ma in queste partite serve più continuità, inutile stare a piangersi addosso, non serve a niente. Dobbiamo conquistarci la qualificazione in Francia, ora pensiamo a Spezia».

CONTROPIEDE SUBITO – «Di Maria poteva tirare, ha tentato il dribbling, può capitare. Poi non si può prendere un contropiede di 80 metri e non fare fallo. E’ capitato perchè in quel momento eravamo un po’ usciti dalla partita, quando abbiamo iniziato a far viaggiare la palla e a viaggiare un po’ di più siamo tornati in campo».

FIDUCIA – «La squadra quando ha giocato ha fatto bene, nell’azione del gol subito è successo di tutto e non era neanche semplice segnare. Dobbiamo comunque essere fiduciosi per la partita di ritorno, sarà difficile ma le nostre qualità tecniche sono importanti».

VITTORIE 1-0 – «Io non voglio la Juve dell’1-0 sennò mi fate diventare matto. Perché poi dopo mi stufo anche io a sentire queste cazzate che dite. Abbiate pazienza. Non voglio la Juve dell’1-0. Ho solamente detto che quando la palla la addormentiamo non va bene. Poi se sbagliamo davanti alla porta diverse situazione, gli ultimi passaggi, su questo bisogna migliorare. Ma io non voglio la squadra che vinca 1-0, non l’ho mai voluta. E’ un modo comune che ormai viene detto che le squadre mie voglio che vincano 1-0. Dite delle robe che sono inesatte. E’ semplice. Vai a vedere tutti i numeri delle mie squadre: sono sempre state miglior difesa e secondo migliore attacco. Finito, risolto. Le chiacchiere le porta via il vento».

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM