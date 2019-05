Juve, oggi si torna in campo: Bonucci in dubbio per l’Atalanta

La Juve torna oggi in campo per iniziare a preparare la sfida con l’Atalanta: per la gara è in dubbio Bonucci

Dopo due giorni di riposo post Roma, la Juve è pronta a tornare in campo. La squadra di Massimiliano Allegri deve iniziare a lavorare per preparare la sfida con l’Atalanta: nonostante lo scudetto già vinto, i bianconeri vogliono vincere contro la Dea per festeggiare al meglio una giornata che consegnerà la Coppa a capitan Chiellini.

Allegri alla Continassa ritroverà Bernardeschi, di rientro dalla squalifica. Ci sarà anche Kean, fuori contro la Roma a causa di un attacco febbrile. In dubbio invece Bonucci, che contro i giallorossi non c’era a causa di una distorsione alla caviglia e che dovrà essere valutato, così come Rugani.