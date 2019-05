Juve, si prospetta un’altra lunga giornata in attesa di fare chiarezza sulla panchina: Agnelli e Allegri sono già alla Continassa

L’attesa prosegue. Perché – al di là delle indiscrezioni su vertici alla Continassa piuttosto che cene in città – non è ancora arrivata nessuna comunicazione riguardo il destino della panchina della Juventus in vista della prossima stagione. Allegri, a mezzo stampa, aveva di fatto fissato per ieri un vertice con Agnelli: se c’è stato, non si è rivelato risolutivo.

Per questo motivo, allora, i riflettori anche oggi sono tutti puntati sul quartier generale dei bianconeri. Dove di primo mattino è arrivato il numero uno del club, dove poco più tardi si è materializzato anche il tecnico toscano. Per certo, non in vista di un imminente incontro: la squadra, infatti, questa mattina alle 11 si allenerà per preparare la gara di domenica sera contro l’Atalanta in campionato. Intanto alla Continassa è arrivato anche Paratici: si attendono sviluppi.