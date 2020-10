All’Allianz Stadium il match tra Juve e Barcellona, valido per la seconda giornata del gruppo G della Champions League 2020/2021: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

All’Allianz Stadium, Juventus e Barcellona si affrontano nel match valido per la seconda giornata del gruppo G della Champions League 2020/2021.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Juve Barcellona 0-1 MOVIOLA

30′ Gol annullato a Morata – Cuadrado crossa, Morata anticipa la difesa e mette la palla dentro: era fuorigioco

22′ Tiro di Messi – Ci prova Messi: palla che finisce di poco fuori

15′ Gol annullato a Morata – Morata supera la linea di difesa e a tu per tu con Neto, mette la palla in rete: lo spagnolo era però partito in fuorigioco. Gol annullato dopo un check

14′ Gol di Dembelé – Messi apre dalla parte opposta per Dembelé, che dalla distanza tira verso la porta difesa da Szczesny: complice una leggera deviazione, il pallone si insacca in rete

2′ Palo di Griezmann – Palo di Griezmann su un assalto blaugrana

2′ Occasione di Messi – Demiral vicino alla bandierina dell’angolo sbaglia e serve Messi, che viene chiuso da Bonucci

1′ Inizia il match – Comincia la sfida allo Stadium

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Juve Barcellona 0-1: risultato e tabellino

Rete: 14′ Dembelé

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. All. Pirlo. A disp. Pinsoglio, Buffon, Arthur, Ramsey, McKennie, Bernardeschi, De Winter, Frabotta, Portanova, Riccio

Barcellona (4-2-3-1): Neto; Sergi Roberto, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Dembelé, Messi, Pedri; Griezmann. All. Koeman. A disp. Inaki Pena, Tenas, Dest, Busquets, Alena, Braithwaite, Puig, Trincao, Ansu Fati, Firpo